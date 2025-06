Sohn von Inter-Legende Stankovic in die Bundesliga?

Bei Inter Mailand ist es Aleksandar Stankovic noch nicht gelungen, aus dem riesigen Schatten seines Vaters Dejan herauszutreten, der zwischen 2004 und 2013 mit den Nerazzurri insgesamt fünf Scudettos und 2010 die Champions League gewinnen konnte.

Als Leihspieler beim FC Luzern sammelte Aleksandar aber in der abgelaufenen Saison selbst erste Profi-Erfahrung. Die Leistungen in der Schweiz wurden auch in der Bundesliga zur Kenntnis genommen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben sich der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg bei Inter nach dem defensiven Mittelfeldspieler erkundigt. Daneben soll auch der FC Brügge eine Anfrage eingereicht haben.

In Luzern war der 19-Jährige gesetzt und absolvierte in seinem ersten Profijahr direkt 40 Pflichtspieleinsätze. An Inter ist der zweifache serbische U21-Nationalspieler noch bis 2028 gebunden, die Ablöse taxiert der italienische Transferinsider auf zehn Millionen Euro.