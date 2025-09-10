Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Schalker Kutucu?

von Aaron Schlütter - Quelle: Sabah
Ahmed Kutucu lamentiert @Maxppp

Der Ex-Schalker Ahmed Kutucu könnte innerhalb der Türkei wechseln. Laut der türkischen Zeitung ‚Sabah‘ hat Göztepe bei Galatasaray ein Leih-Angebot für den 25-jährigen Angreifer eingereicht und ist bereit, sein volles Gehalt zu übernehmen.

Auf eine Antwort des Meisters wartet das Team aus Izmir noch. Kutucu war erst im Januar dieses Jahres für rund sechs Millionen Euro von Eyüspor zu Galatasaray gewechselt und erzielte in der Rückrunde in 18 Einsätzen zwei Tore. In der aktuellen Saison kommt Kutucu noch auf keine einzige Spielminute.

