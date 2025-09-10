Simic wechselt für 21 Millionen

Jan-Carlo Simic wechselt nach Saudi-Arabien. Der staatsfinanzierte Topklub Al Ittihad verkündet die Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers vom RSC Anderlecht. Es fließen bis zu 21 Millionen Euro Ablöse.

Simic wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet. Die Schwaben verkauften das Talent vor drei Jahren für eine Million an den AC Mailand. Im Sommer 2024 ging es für 2,75 Millionen weiter nach Belgien. Dort reifte Simic, der in Nürnberg geboren wurde, zum serbischen A-Nationalspieler. Nun folgt er dem Ruf des großen Geldes in die Wüste.