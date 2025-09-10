Bayerns Versuch bei Knipser Gouiri

Der FC Bayern klopfte auf den letzten Metern des Sommertransferfensters zahlreiche Optionen ab. Letztlich klappte die Leihe von Nicolas Jackson doch noch – auf dem Weg dahin waren aber auch andere Stürmer noch Thema.

Namen wie Randal Kolo Muani oder Franculino sickerten bereits durch. Nach FT-Infos fragten die Bayern zudem bei Amine Gouiri von Olympique Marseille an. Für den 25-jährigen Torjäger kam ein spontaner Transfer aber nicht infrage, zu wohl fühlt er sich beim französischen Topteam.

Erst im Januar war Gouiri für knapp 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach Marseille gewechselt. In der Rückrunde präsentierte sich der algerische Nationalspieler in bestechender Form, schoss in 14 Ligaspielen zehn Tore und gab drei Vorlagen. Diese Quote gepaart mit seiner hohen Flexibilität machte auch die Bayern hellhörig. Gut möglich, dass Gouiri auch für die Zukunft auf dem Zettel der Münchner bleibt.