Burkardt-Transfer: Krösche mahnt zur Geduld

Markus Krösche zeigt Verständnis für den schleppenden Start von Jonathan Burkardt (25) bei Eintracht Frankfurt. „Nach einem Wechsel brauchst du manchmal etwas Anlaufzeit“, zeigt der Sportvorstand gegenüber dem ‚kicker‘ Verständnis und ist sich weiterhin sicher: „Aber mit seiner Intensität, seinem Speed und seiner Abschlussqualität passt Jonny perfekt zu uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

21 Millionen Euro Ablöse flossen im Sommer mainaufwärts an den FSV Mainz 05. Nachdem Burkardt in den jeweils ersten Spielen der Bundesliga und dem DFB Pokal zum Einsatz kam, fehlte er am zweiten Spieltag bei der TSG Hoffenheim (3:1). „Jonny hat es in der Vorbereitung sehr gut gemacht. Jetzt hatte er ein bisschen Probleme. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir ihn in Hoffenheim nicht eingesetzt haben“, so Krösche.