74 Anklagen: Chelsea droht Rekordsanktion

Der FC Chelsea sieht sich mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert. Der englische Fußballverband FA macht heute öffentlich, dass die Blues aufgrund von 74 Verstößen gegen verschiedene Bestimmungen zur Zusammenarbeit mit Vermittlern und Investitionen Dritter in Spieler angeklagt werden. Die zu untersuchenden Fälle stammen ausschließlich aus der Zeit vor 2022, als Roman Abramovich noch der Eigentümer des Klubs war.

Die ‚Sun‘ berichtet, dass Chelsea jetzt Sanktionen in Rekordhöhe drohen. Die FA kann die Blues mit Punktabzügen, einer Transfersperre oder einer Geldstrafe sanktionieren. Erwartet wird laut ‚Daily Mail‘ Letzteres, da man sich an der Stamford Bridge äußert kooperativ zeigt. Das von Todd Boehly geführte Konsortium hatte bei der Übernahme vor drei Jahren Ungereimtheiten bei den Finanzberichten festgestellt und die FA selbstständig darauf aufmerksam gemacht. Die Blues begrüßen die jetzt startenden Ermittlungen. Unter anderem soll es bei den Transfers von Samuel Eto’o (44), Willian (37) und Eden Hazard (34) außerbörsliche Zahlungen an Vermittler gegeben haben, um die Wechsel zu realisieren.