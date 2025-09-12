Real: Alonso gibt Bellingham-Update

Jude Bellinghams (22) Genesung bei Real Madrid schreitet planmäßig voran. Wie Trainer Xabi Alonso auf der heutigen Pressekonferenz erläuterte, befindet sich der Mittelfeldspieler mit seiner Reha im Zeitplan. „Ich möchte optimistisch sein und hoffe, dass er vor Oktober wieder dabei ist“, sagte Alonso, „er hat teilweise mit der Mannschaft trainiert, aber wir schonen ihn. Er hat sich sehr bemüht, aber morgen wird er noch nicht dabei sein. Wir warten auf ihn.“

Bellingham wurde am 16. Juli an der linken Schulter operiert, nachdem er die vergangene Saison bereits mit einer Schiene für die im Jahr 2023 ausgerenkte Schulter aufgelaufen war. Real rechnete nach Bellinghams OP mit einer Rückkehr im Anschluss an die nächste Länderspielpause im Oktober. Laut Zeitplan würde der Ex-Dortmunder am 19. Oktober beim FC Getafe sein Comeback für die Königlichen feiern.