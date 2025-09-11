Mysteriös: Reals Streichkandidat Nummer eins

Xabi Alonso steht für Ballbesitz und gepflegtes Kurzpassspiel. Während die Stars von Real Madrid unter Vorgänger Carlo Ancelotti noch deutlich mehr Freiheiten genießen durften, stellt der Baske taktische Disziplin an erste Stelle. Nicht für alle Spieler findet sich beim neuen Trainer ein Platz.

Ferland Mendy steht bei den Königlichen auf dem Abstellgleis. Der 30-Jährige ist in der Hackordnung hinter Neuzugang Álvaro Carreras (22) und Fran García (26) zurückgerutscht. Doch die Madrilenen bleiben laut der ‚as‘ vorerst auf dem Linksverteidiger sitzen. Dem Blatt zufolge sind im Sommer keine Angebote für den Franzosen eingetrudelt.

Aktuell fehlt Mendy ohnehin verletzt, doch die Blessur gibt Rätsel auf. Der Linksfuß hatte sich gegen Ende der vergangenen Situation eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die eine Operation erforderte. Die Ausfallzeit wurde mit 2,5 Monaten angegeben. Obwohl Real betont, dass sich Mendy in der Endphase seiner Reha befindet, konnte er knapp vier Monate später noch nicht einmal am Teamtraining teilnehmen. Ein genesener Spieler wäre natürlich deutlich einfacher zu verkaufen.