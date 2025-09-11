United gibt 50-Millionen-Flop Onana ab

Das Missverständnis zwischen Manchester United und André Onana ist bis auf weiteres beendet. Der Torhüter wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu Trabzonspor. Der türkische Erstligist übernimmt das volle Gehalt samt Bonuszahlungen, muss dafür aber nach eigenen Angaben keine Leihgebühr an die Red Devils entrichten. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Der Vertrag des 29-Jährigen in Manchester läuft bis 2028.

Vor zwei Jahren hatte United Onana noch für rund 50 Millionen Euro von Inter Mailand geholt. Der Kameruner konnte den hohen Erwartungen nie gerecht werden und fiel stattdessen regelmäßig durch haarsträubende Patzer auf. In der laufenden Saison stand er lediglich bei der Blamage im Ligapokal gegen Viertligist Grimsby Town (13:14 n.E.) im Tor. United verpflichtete derweil am Deadline Day mit Senne Lammens (23) für 21 Millionen Euro von Royal Antwerpen einen neuen Schlussmann.