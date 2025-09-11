Menü Suche
Kommentar
Premier League

Noch ein Blitz-Abgang bei United?

von Julian Jasch - Quelle: The Sun
1 min.
Tyrell Malacia im Einsatz für United @Maxppp

Manchester United könnte abgesehen von Torhüter André Onana (29), der vor einer Leihe zu Trabzonspor steht, einen weiteren Profi in die Türkei schicken. Nach Informationen der ‚Sun‘ ist Eyüpspor an die Red Devils herangetreten, um über eine Leihe von Tyrell Malacia (26) zu verhandeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

United-Coach Rúben Amorim plant nicht mit dem Linksverteidiger, der die zurückliegende Rückrunde schon leihweise in seiner niederländischen Heimat bei der PSV Eindhoven verbrachte. Malacia soll noch hadern, ob er in die Süper Lig wechseln möchte. Bis zum morgigen türkischen Deadline Day bleibt Zeit, um den Nationalspieler (neun Länderspiele) von dem Deal zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Premier League
Man United
Eyüp
Tyrell Malacia

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Eyüp Logo Eyüpspor
Tyrell Malacia Tyrell Malacia
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert