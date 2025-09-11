Noch ein Blitz-Abgang bei United?

Manchester United könnte abgesehen von Torhüter André Onana (29), der vor einer Leihe zu Trabzonspor steht, einen weiteren Profi in die Türkei schicken. Nach Informationen der ‚Sun‘ ist Eyüpspor an die Red Devils herangetreten, um über eine Leihe von Tyrell Malacia (26) zu verhandeln.

United-Coach Rúben Amorim plant nicht mit dem Linksverteidiger, der die zurückliegende Rückrunde schon leihweise in seiner niederländischen Heimat bei der PSV Eindhoven verbrachte. Malacia soll noch hadern, ob er in die Süper Lig wechseln möchte. Bis zum morgigen türkischen Deadline Day bleibt Zeit, um den Nationalspieler (neun Länderspiele) von dem Deal zu überzeugen.