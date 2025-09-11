João Mário verlässt Besiktas

Offensivkünstler João Mário (32) wagt ein neues Abenteuer. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung sämtlicher Parteien über eine Leihe zu AEK Athen. In Kürze soll der Deal über die Bühne gehen.

In Griechenland ist das Transferfenster ebenso wie in der Türkei noch bis zum morgigen Freitag geöffnet. Erst in diesem Sommer war João Mário im Anschluss an seine Leihe für zwei Millionen Euro fest von Benfica Lissabon zu Besiktas gewechselt. 2016 noch hatte Inter Mailand stolze 45 Millionen Euro für den Dribbler an Sporting Lissabon überwiesen.