Augsburg gibt Kabadayi ab

Der FC Augsburg und Yusuf Kabadayi gehen getrennte Wege. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler schließt sich auf Leihbasis bis Saisonende Gaziantep FK an. Der türkische Erstligist sichert sich darüber hinaus eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kabadayi war erst im Sommer 2024 vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt. In der vergangenen Saison kam der 21-Jährige lediglich auf sechs Einsätze (ein Tor). Auch unter dem neuen FCA-Trainer Sandro Wagner bot sich dem ehemaligen deutschen U20-Nationalspieler keine Perspektive. Sein Vertrag in der Fuggerstadt ist noch bis 2028 gültig.