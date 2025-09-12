Gagliardini findet neuen Verein

Roberto Gagliardini verdient weiter in der Serie A seine Brötchen. Wie Hellas Verona bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Seit seinem Abschied im Sommer beim AC Monza war der 31-Jährige vereinslos.

In seiner Karriere trat der Rechtsfuß auch schon für Atalanta Bergamo und Inter Mailand gegen den Ball. Den Transfer von Bergamo nach Mailand ließen sich die Nerazzurri einst 20,5 Millionen Euro kosten.