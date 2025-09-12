Menü Suche
Gagliardini findet neuen Verein

von Luca Hansen - Quelle: hellasverona.it
Roberto Gagliardini hält sich den Gegenspieler vom Leib. @Maxppp

Roberto Gagliardini verdient weiter in der Serie A seine Brötchen. Wie Hellas Verona bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Seit seinem Abschied im Sommer beim AC Monza war der 31-Jährige vereinslos.

Hellas Verona FC
Il Comunicato 👇
In seiner Karriere trat der Rechtsfuß auch schon für Atalanta Bergamo und Inter Mailand gegen den Ball. Den Transfer von Bergamo nach Mailand ließen sich die Nerazzurri einst 20,5 Millionen Euro kosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
