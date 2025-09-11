Millionen-Ablöse: Adli verlässt Milan

Yacine Adli (25) kehrt dem AC Mailand endgültig den Rücken. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab der saudische Erstligist Al Shabab die Verpflichtung des Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Nach FT-Infos fließen acht Millionen Euro Ablöse.

Bei seinem neuen Arbeitgeber hat Adli einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der ihm jährlich rund sieben Millionen Euro beschert. Die vergangene Spielzeit hatte der frühere französische U-Nationalspieler bereits leihweise beim AC Florenz verbracht. Eine sportliche Perspektive wurde ihm in Mailand nicht mehr aufgezeigt.