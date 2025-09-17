Menü Suche
Augsburg: Profivertrag für Eigengewächs Bleicher

von Lukas Weinstock - Quelle: fcaugsburg.de
Franz Bleicher im Trikot des FC Augsburg @Maxppp

Franz Xaver Bleicher (18) bleibt dem FC Augsburg langfristig erhalten. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, hat das Eigengewächs einen Profivertrag bis 2030 unterschrieben. Bisher kam der Mittelfeldakteur für die Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz, bald soll der Sprung in den Profifußball gelingen.

FC Augsburg
Profivertrag für #FCA-Eigengewächs Franz Xaver #Bleicher!

Das 18-jährige Mittelfeldtalent hat einen Profivertrag bis 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ unterschrieben!

#Bleicher2030
Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Mit Franz Xaver Bleicher binden wir ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen an den FCA. Als gebürtiger Augsburger ist er eng mit unserem Klub verwurzelt und hat bereits mehrere Einsätze für die deutschen U-Nationalmannschaften absolviert. Über unsere U23 soll er sich weiterentwickeln und Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden.“

