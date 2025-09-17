Augsburg: Profivertrag für Eigengewächs Bleicher

Franz Xaver Bleicher (18) bleibt dem FC Augsburg langfristig erhalten. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, hat das Eigengewächs einen Profivertrag bis 2030 unterschrieben. Bisher kam der Mittelfeldakteur für die Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz, bald soll der Sprung in den Profifußball gelingen.

Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Mit Franz Xaver Bleicher binden wir ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen an den FCA. Als gebürtiger Augsburger ist er eng mit unserem Klub verwurzelt und hat bereits mehrere Einsätze für die deutschen U-Nationalmannschaften absolviert. Über unsere U23 soll er sich weiterentwickeln und Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden.“