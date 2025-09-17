Real: Drei Optionen bei Paz

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ soll Real Madrid mit dem Gedanken spielen, Nico Paz im kommenden Sommer von Como 1907 zurückzubeordern. Die italienische Sportzeitung liefert nun weitere Details über die Ausgestaltung der Vertragsklausel. Demnach verfügen die Spanier über eine gestaffelte Rückkaufoption. Der Passus kann jedes Jahr im Juni aktiviert werden. In diesem Sommer wären neun Millionen Euro fällig geworden, in den kommenden Jahren erhöht sich die Summe um jeweils eine Million bis auf maximal elf Millionen Euro im Jahr 2026. Aktuell endet der Vertrag am Comer See 2027.

Sollte Real im kommenden Sommer auf eine Rückholaktion verzichten, würden die Königlichen dennoch den Zugriff behalten. Zum einen wird der spanische Rekordmeister bei einem Verkauf zu einem anderen Klub mit 50 Prozent an der Ablöse beteiligt. Allerdings nur, sofern Real die Freigabe erteilt, denn darüber hinaus besitzen die Madrilenen ein Matching Right und können dadurch entsprechende Angebote anderer Klubs kontern.