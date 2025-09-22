Menü Suche
La Liga

Barça: Flick bestraft Rashford

von Fabian Ley - Quelle: Mundo Deportivo
Marcus Rashford im Trikot des FC Barcelona @Maxppp

Marcus Rashford (27) hat von Trainer Hansi Flick einen Denkzettel verpasst bekommen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, musste der Außenstürmer beim gestrigen 3:0-Sieg des FC Barcelona gegen den FC Getafe vorerst auf der Bank Platz nehmen, weil er am Morgen des Spieltags rund zwei Minuten zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen war.

Damit missachtete die Leihgabe von Manchester United eine Grundregel von Flick, der großen Wert auf Pünktlichkeit legt. In der Vergangenheit hatte der ehemalige Bundestrainer bereits Raphinha (28) und Jules Koundé (26) aus diesem Grund aus der Startelf verbannt. Rashford kam derweil zur zweiten Halbzeit in die Partie und bestätigte mit der Vorlage zum 3:0-Endstand für Dani Olmo (27) seine starke Form.

