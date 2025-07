Calhanoglu-Entscheidung schon gefallen?

Ein Wechsel von Hakan Calhanoglu geht in der Regel nicht geräuschlos über die Bühne. Angefangen mit der ominösen Krankmeldung beim Hamburger SV vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen musste in den vergangenen Jahren auch der AC Mailand erfahren, dass der Mittelfeldspieler seine Wünsche notfalls auch gegen Widerstände durchsetzt. Selbiges drohte sich nun auch bei Inter Mailand zu wiederholen, schließlich flirtete der 31-Jährige heftigst mit Klubs in der Türkei.

Doch der Berater des Strategen hat einen Wechsel nun (vorerst) abgesagt. Gegenüber ‚TRT Spor‘ verweist Gordon Stipic-Wipfler sämtliche Transfergerüchte ins Land der Fabeln: „Es gab keine Gespräche mit einem Verein, der mit Hakan in Verbindung gebracht wurde. Wir hatten keine Treffen mit Fenerbahce. Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage. Ich kann sagen, dass wir uns nicht mit Galatasaray getroffen haben. Hakan wird nächstes Jahr bei Inter sein.“

Angebote habe es nicht gegeben, stattdessen stehen in den nächsten Tagen Gespräche mit Inter an: „Es gibt keine Angebote. Nach meinen Informationen hat Galatasaray andere Pläne. Hakan Calhanoglu ist glücklich bei Inter. Es wird Treffen nach dem Urlaub geben, schauen wir es uns professionell an.“

Insbesondere Galatasaray und Fenerbahce sollen dem Ex-Hamburger schöne Augen gemacht haben. Bei den Nerazzurri steht Calhanoglu noch bis 2027 unter Vertrag. Nach aktuellem Stand wird der Kontrakt auch zumindest in der kommenden Saison eingehalten. Oder hat der Berater nur taktiert?