BVB-Flirt Fort findet neuen Klub

Borussia Dortmund schaut bei Héctor Fort wie erwartet in die Röhre. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Außenverteidiger einer Leihe zu Elche CF zugestimmt. Eine Kaufoption hat der FC Barcelona nicht gewährt.

An dem 19-Jährigen war auch der BVB lange interessiert, konkretisiert hat sich dessen Verpflichtung an der Strobelallee jedoch nicht. Nun setzt er seine Karriere in Spanien fort.