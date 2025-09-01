Menü Suche
Kommentar 5
La Liga

BVB-Flirt Fort findet neuen Klub

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Hector Fort mit seinem Kollegen @Maxppp

Borussia Dortmund schaut bei Héctor Fort wie erwartet in die Röhre. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Außenverteidiger einer Leihe zu Elche CF zugestimmt. Eine Kaufoption hat der FC Barcelona nicht gewährt.

Unter der Anzeige geht's weiter

An dem 19-Jährigen war auch der BVB lange interessiert, konkretisiert hat sich dessen Verpflichtung an der Strobelallee jedoch nicht. Nun setzt er seine Karriere in Spanien fort.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Elche
Héctor Fort García

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Elche Logo FC Elche
Héctor Fort García Héctor Fort García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert