Quali-Start: Die DFB-Aufstellung gegen die Slowakei

Nichts weniger als den Weltmeistertitel hatte Julian Nagelsmann nach dem dramatischen Ausscheiden im EM-Viertelfinale gegen Spanien im Sommer 2024 als Ziel ausgerufen. Um das möglich zu machen, muss sich die DFB-Elf allerdings erst für das im kommenden Sommer stattfindende Turnier qualifizieren. In Gruppe A der Qualifikation wartet am heutigen Donnerstagabend mit der Slowakei direkt der wohl stärkste Gegner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich zum enttäuschenden Final Four der Nations League gibt es einige Änderungen in der Startelf. Oliver Baumann (35) ersetzt zwischen den Pfosten den verletzten Marc-André ter Stegen (33). Joshua Kimmich (30) wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auch auf Jamal Musiala (22) verzichten muss, ins Mittelfeld zurückversetzt.

DFB-Debüt für Collins

Dessen Platz auf der Rechtsverteidigerposition nimmt dafür Nnamdi Collins (21) von Eintracht Frankfurt ein, der sein A-Nationalmannschaftsdebüt feiert. Im Sturm bekommt der erst kürzlich für bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselte Nick Woltemade (23) weiter das Vertrauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielt Deutschland