Keine Ausstiegsklausel: Ouédraogo wird immer teurer

Nur rund zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf Assan Ouédraogo zum 6:0-Endstand gegen die Slowakei. Schon fast ein wenig kitschig, aber umso schöner für den 19-Jährigen, dass ihm diese emotionale Premiere vor heimischem Publikum gelang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ouédraogo ist knapp eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Schalke 04 voll angekommen bei RB Leipzig. Sein Ausnahmetalent ruft der Rechtsfuß inzwischen regelmäßig ab, das ist auch diversen Topklubs nicht entgangen.

60 Millionen zu wenig?

Laut ‚Sky‘ haben diese nämlich bereits Informationen über Ouédraogo eingeholt. Dabei dürfte ihnen übermittelt worden sein, dass der bis 2029 datierte Vertrag des Mittelfeldspielers keine Ausstiegsklausel enthält. ‚Sky‘ nennt 50 bis 60 Millionen Euro, die nicht ausreichen dürften, um den Achter aus Leipzig loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst 16 Bundesligpartien hat Ouédraogo für RB bestritten, zehn davon in dieser Saison. Gerne würde man längerfristig mit dem Hochbegabten arbeiten, allerdings dürfte es eine Schmerzgrenze geben, die bei gleichbleibend rasanter Entwicklung keine Utopie sein muss.