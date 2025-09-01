Udinese schnappt sich Zaniolo

Udinese Calcio verstärkt die eigene Offensivabteiligung. Wie die Italiener bekanntgeben, kommt Nicolò Zaniolo (26) für ein Jahr auf Leihbasis von Galatasaray.

Für den Anschluss besitzt Udine eine Kaufoption. Bei diesem Passus dürfen die Italiener wählen zwischen einer Ablöse von fünf Millionen Euro plus Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent und einer Ablöse von zehn Millionen Euro ohne Klausel.