Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Udinese schnappt sich Zaniolo

von Luca Hansen - Quelle: udinese.it
Nicolo Zaniolo schaut bedröppelt zu Boden @Maxppp

Udinese Calcio verstärkt die eigene Offensivabteiligung. Wie die Italiener bekanntgeben, kommt Nicolò Zaniolo (26) für ein Jahr auf Leihbasis von Galatasaray.

Unter der Anzeige geht's weiter
Udinese Calcio
A new star in the house: benvenuto Nicolò ⭐️
Bei X ansehen

Für den Anschluss besitzt Udine eine Kaufoption. Bei diesem Passus dürfen die Italiener wählen zwischen einer Ablöse von fünf Millionen Euro plus Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent und einer Ablöse von zehn Millionen Euro ohne Klausel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Udinese
Galatasaray
Nicolò Zaniolo

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Udinese Logo Udinese Calcio
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert