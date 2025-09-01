Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Bundesliga

Xhaka-Ersatz: Bayer holt Fernández

Als einer von vielen Leistungsträgern ist Granit Xhaka bei Bayer Leverkusen von Bord gegangen. Seinen Platz nimmt Ezequiel Fernández ein.

von David Hamza - Quelle: bayer04.de
1 min.
Ezequiel Fernández im Zweikampf @Maxppp

Bayer Leverkusen verpflichtet Ezequiel Fernández (23). Am Rhein unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2030. Die an Al Qadsiah zu entrichtende Ablöse soll sich auf 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni belaufen. In Saudi-Arabien stand Fernández noch bis 2029 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Bayer 04 soll der Linksfuß den Kaderplatz von Granit Xhaka (32) einnehmen, der kürzlich zum Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland wechselte. Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Mit Ezequiel Fernández bekommen wir einen sehr passsicheren und zweikampfstarken Spieler, der uns mit seiner Power und aggressiven Spielweise von großem Nutzen sein wird.“

Bayer 04 Leverkusen
✍️ Ezequiel Fernández hat bei #Bayer04 bis 2030 unterschrieben. Wir freuen uns auf dich, Equi! ⚫️🔴

#Fernandez2030 | #Werkself
Bayer 04 Leverkusen
🖋️✈️🌴
Bei X ansehen

Für Fernández ist Leverkusen die erste Station in Europa. Vor einem Jahr war der Argentinier für über 18 Millionen Euro von den Boca Juniors nach Saudi-Arabien gewechselt. Nach 37 Einsätzen in der Wüste geht es jetzt in der Bundesliga weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Leverkusen
Al-Qadsiah
Ezequiél Fernández

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Al-Qadsiah Logo Al-Qadsiah
Ezequiél Fernández Ezequiél Fernández
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert