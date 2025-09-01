Xhaka-Ersatz: Bayer holt Fernández

Bayer Leverkusen verpflichtet Ezequiel Fernández (23). Am Rhein unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2030. Die an Al Qadsiah zu entrichtende Ablöse soll sich auf 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni belaufen. In Saudi-Arabien stand Fernández noch bis 2029 unter Vertrag.

Bei Bayer 04 soll der Linksfuß den Kaderplatz von Granit Xhaka (32) einnehmen, der kürzlich zum Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland wechselte. Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Mit Ezequiel Fernández bekommen wir einen sehr passsicheren und zweikampfstarken Spieler, der uns mit seiner Power und aggressiven Spielweise von großem Nutzen sein wird.“

Für Fernández ist Leverkusen die erste Station in Europa. Vor einem Jahr war der Argentinier für über 18 Millionen Euro von den Boca Juniors nach Saudi-Arabien gewechselt. Nach 37 Einsätzen in der Wüste geht es jetzt in der Bundesliga weiter.