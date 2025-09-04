Zouma findet neuen Klub

Kurt Zouma fügt seiner Vita ein weiteres Land hinzu und wechselt nach Rumänien. Wie der CFR Cluj offiziell bestätigt, hat der französische Innenverteidiger in der Nacht auf Donnerstag seinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Zouma stand zuletzt bei West Ham United unter Vertrag, dort wurde das Arbeitsverhältnis aber beendet.

2021 hatte Zouma den FC Chelsea hinter sich gelassen und sich den Hammers angeschlossen. 35 Millionen Euro Ablöse wechselten damals den Besitzer. In der vergangenen Spielzeit war der 30-Jährige als Leihspieler in Saudi-Arabien bei Al-Orobah aktiv.