Trainersuche beendet: Hjulmand übernimmt Bayer

Kasper Hjulmand verbindet mit Deutschland und der Bundesliga nicht die besten Erinnerungen: In der Saison 2014/15 war bei Mainz 05 nach nur siebeneinhalb Monaten Schluss. Und im vergangenen Jahr bei der EM war es Deutschland, gegen die Dänemark im Achtelfinale die Segel streichen und kurz darauf auch Nationaltrainer Hjulmand den Hut nehmen musste.

Bei Bayer Leverkusen soll der 53-jährige Däne nun für die Trendwende sorgen. Wie die Werkself offiziell bestätigt, wurde Hjulmand als neuer Cheftrainer gewonnen und vertraglich bis 2027 gebunden.

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „mehrere Jahre war sein Co-Trainer bei der dänischen Nationalmannschaft, Ismael Camenforte, parallel auch bei uns tätig. Kasper hat uns Ismael seinerzeit sogar persönlich empfohlen. Seine Trainingsmethodik ist demzufolge bei uns im Klub detailliert bekannt und auch Kasper kennt unseren Verein aus den letzten Jahren bestens. Er wird nun mit unserer Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten. Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird.“

Fernando Carro, der Vorsitzende der Geschäftsführung, ergänzt: „Neben den fachlich starken Argumenten als Trainer haben uns auch Kasper Hjulmands Prinzipien der Teamführung überzeugt. Eine neu zusammengestellte und entwicklungsfähige Mannschaft wie die unsere braucht deutliche Vorgaben und wird von dem transparenten, kommunikativen und empathischen Stil Kaspers profitieren.“

Hjulmand selbst erklärt: „Ich habe Bayer 04 immer als einen sehr gut geführten, bestens strukturierten und hochambitionierten Klub wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich in den vergangenen Tagen bestätigt. Es ist eine Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen. Die Aufgabe motiviert mich sehr, nach überragenden Erfolgen in der Vergangenheit jetzt sowohl mit bewährten als auch mit aufregenden neuen Spielern die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen zu gestalten.“

Der Coach steht für Ballbesitzfußball und Vorwärtsverteidigen. Zudem passt die von ihm bevorzugte Dreierkette optimal zum rundum erneuten Bayer-Kader. Mindestens genauso schwer wiegen aber seine unbestrittenen charakterlichen Eigenschaften. Hjulmand gilt als Menschenfänger, der Teams aufbauen kann.