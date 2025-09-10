Werders Schnäppchen-Deal mit Boniface

Das finanzielle Risiko bei der Verpflichtung von Victor Boniface (24) hält sich für Werder Bremen in Grenzen. Laut der ‚Sport Bild‘ zahlen die Grün-Weißen keine Leihgebühr, zudem übernehme Bayer Leverkusen fast die Hälfte des drei Millionen Euro hohen Grundgehalts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boniface wechselte überraschend am Deadline Day zu Werder, nachdem zuvor der AC Mailand aufgrund medizinischer Bedenken Abstand von einem Transfer genommen hatte. Erstmals zum Einsatz könnte der nigerianische Stürmer am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach kommen.