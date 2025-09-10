BVB: Schlotterbeck zurück im Training

Nico Schlotterbeck (25) hat den nächsten Schritt in Richtung Comeback getan. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund konnte nach seinem Meniskusriss vor rund fünf Monaten am heutigen Mittwoch erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Verläuft alles nach Plan, könnte Schlotterbeck Ende September wieder für die Schwarz-Gelben auf dem Feld stehen. Einer Rückkehr fiebert der BVB sehnsüchtig entgegen. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft hätte man den Linksfuß zuletzt gut gebrauchen können.