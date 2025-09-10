Menü Suche
Rolle rückwärts bei Fabianski

von Lukas Hörster - Quelle: whufc.com
Lukasz Fabianski im West Ham-Trikot @Maxppp

Der ehemalige polnische Nationalkeeper Lukasz Fabianski ist ab sofort wieder Teil des Kaders von West Ham United. Der englische Erstligist teilt mit, dass der 40-Jährige einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat.

Fabianski hatte die Hammers mit Vertragsablauf Ende Juni nach sieben Jahren und 216 Einsätzen verlassen. Der Abgang von West Hams Nummer drei Wes Foderingham (34) zu Aris Limassol am Dienstag sorgte nun aber für Handlungsbedarf, sodass West Ham Fabianskis Telefonnummer nochmal herauskramte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
