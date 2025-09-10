Liverpool-Juwel unterschreibt Profivertrag

Der FC Liverpool setzt langfristig auf Emmanuel Airoboma. Der 18-jährige Innenverteidiger unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei seinem Ausbildungsverein. Über die Länge der Zusammenarbeit machen die Reds keine Angaben.

Airoboma, der sowohl innen als auch auf der rechten Außenbahn verteidigen kann, läuft bislang für die Nachwuchsteams des englischen Meisters auf. Für die Profis kam der athletische Rechtsfuß noch nicht zum Einsatz.