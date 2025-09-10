Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Besiktas tütet zwei Deals ein

von Georg Kreul - Quelle: bjk.com
1 min.
Der Vodafone-Park von Besiktas @Maxppp

Besiktas hat zwei Personalentscheidungen eingetütet. Wie der Istanbuler Klub mitteilt, wurde das auslaufende Arbeitspapier von Kartal Yilmaz (24) bis 2028 verlängert. Das 24-jährige Eigengewächs war vergangene Spielzeit an Kayserispor verliehen und absolvierte im bisherigen Saisonverlauf acht Kurzeinsätze für Besiktas. Darüber hinaus gaben die Adler die Verpflichtung von Gökhan Sazdagi bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Beşiktaş JK
Bilgilendirme | Kartal Kayra Yılmaz

🔗
Bei X ansehen

Der 30-jährige Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison noch Teamkollege von Yilmaz bei Kayserispor und unterschreibt bei Besiktas einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Als Ablöse fließen 1,5 Millionen Euro für den bei Fenerbahce ausgebildeten Rechtsfuß. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum kommenden Freitag geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Beşiktaş
Kayserispor
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Sazdağı

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Kayserispor Logo Kayserispor
Kartal Kayra Yılmaz Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Sazdağı Gökhan Sazdağı
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert