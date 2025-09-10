Besiktas tütet zwei Deals ein

Besiktas hat zwei Personalentscheidungen eingetütet. Wie der Istanbuler Klub mitteilt, wurde das auslaufende Arbeitspapier von Kartal Yilmaz (24) bis 2028 verlängert. Das 24-jährige Eigengewächs war vergangene Spielzeit an Kayserispor verliehen und absolvierte im bisherigen Saisonverlauf acht Kurzeinsätze für Besiktas. Darüber hinaus gaben die Adler die Verpflichtung von Gökhan Sazdagi bekannt.

Der 30-jährige Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison noch Teamkollege von Yilmaz bei Kayserispor und unterschreibt bei Besiktas einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Als Ablöse fließen 1,5 Millionen Euro für den bei Fenerbahce ausgebildeten Rechtsfuß. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum kommenden Freitag geöffnet.