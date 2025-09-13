Bundesliga
VfB: Hoeneß lässt die Neuen von der Leine
Der VfB Stuttgart startet in das Baden-Württemberg-Derby beim SC Freiburg (15:30 Uhr) mit seinen beiden Neuzugängen für die Offensive. Badredine Bouanani (20) und Bilal El Khannouss (21) stehen beide von Anfang an auf dem Rasen.
VfB Stuttgart @VfB – 14:21
Unsere Aufstellung für den 3. Bundesligaspieltag gegen den SC Freiburg:Bei X ansehen
33 Nübel - 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 11 El Khannouss, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 27 Bouanani, 29 Jeltsch
Kurz vor Transferschluss hatten die Schwaben Bouanani für 20 Millionen Euro vom OGC Nizza losgeeist. El Khannouss kam per Leihe von Leicester City, kann im kommenden Jahr aber für 21 Millionen festverpflichtet werden.
