VfB: Hoeneß lässt die Neuen von der Leine

von Lukas Hörster
Sebastian Hoeneß und Bilal El Khannous mit verschränkten Armen @Maxppp
Freiburg 0-1 Stuttgart

Der VfB Stuttgart startet in das Baden-Württemberg-Derby beim SC Freiburg (15:30 Uhr) mit seinen beiden Neuzugängen für die Offensive. Badredine Bouanani (20) und Bilal El Khannouss (21) stehen beide von Anfang an auf dem Rasen.

VfB Stuttgart
Unsere Aufstellung für den 3. Bundesligaspieltag gegen den SC Freiburg:

33 Nübel - 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 11 El Khannouss, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 27 Bouanani, 29 Jeltsch

Kurz vor Transferschluss hatten die Schwaben Bouanani für 20 Millionen Euro vom OGC Nizza losgeeist. El Khannouss kam per Leihe von Leicester City, kann im kommenden Jahr aber für 21 Millionen festverpflichtet werden.

