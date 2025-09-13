VfB: Hoeneß lässt die Neuen von der Leine

Der VfB Stuttgart startet in das Baden-Württemberg-Derby beim SC Freiburg (15:30 Uhr) mit seinen beiden Neuzugängen für die Offensive. Badredine Bouanani (20) und Bilal El Khannouss (21) stehen beide von Anfang an auf dem Rasen.

Kurz vor Transferschluss hatten die Schwaben Bouanani für 20 Millionen Euro vom OGC Nizza losgeeist. El Khannouss kam per Leihe von Leicester City, kann im kommenden Jahr aber für 21 Millionen festverpflichtet werden.