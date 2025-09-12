„Hier oder anderswo“: Götze schielt auf Wechsel

Weltmeister Mario Götze kann sich im Spätherbst seiner Karriere auch ein neues Kapitel vorstellen. Im Interview mit der ‚L’Équipe‘ sagt der 33-Jährige: „Ich werde wahrscheinlich nicht bis 40 weitermachen, aber ich kann mir vorstellen, noch ein paar Jahre zu spielen, hier oder anderswo. Im Moment sind wir glücklich in Frankfurt. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, plus eine Option auf ein weiteres Jahr. Ich werde von Saison zu Saison entscheiden.“

Bei der SGE kommt der 66-fache deutsche Nationalspieler nach einer starken Saison in dieser Spielzeit nur schwer in Tritt, zuletzt fehlte er mit muskulären Problemen. Auch sonst sieht er sich mittlerweile einer starken Konkurrenz ausgesetzt. Spieler wie Can Uzun (19) oder Farès Chaïbi (22) laufen dem Spielmacher nach und nach den Rang ab.

„Je älter man wird, desto komplizierter wird es. Um mit den jungen Spielern mithalten zu können, muss man immer mehr leisten. Man muss akzeptieren, dass man nicht ewig spielen kann, und das ist auch gut so“, so Götze.