Bundesliga überragt offensiv: Die FT-Topelf der Champions League

Der erste Spieltag der Champions League hatte bereits einiges zu bieten. Keines der vier deutschen Teams kassierte eine Niederlage. Die FT-Topelf zum ersten Spieltag der Königsklasse.

von Dominik Sandler
Spieler des Spieltags: Marcus Rashford

Marcus Rashford ist gestern Abend so richtig beim FC Barcelona angekommen. Die 27-jährige Leihgabe von Manchester United wurde zu Beginn der Saison schon belächelt, nach vier Ligaspielen steht nur eine Vorlage auf der Habenseite. Doch gegen Newcastle United offenbarte der Engländer sein gesamtes Talent. Erst mit einem wuchtigen Kopfball (58.), dann mit einem noch viel wuchtigeren und platzierten Abschluss (67.) sorgte er mit seinem Doppelpack für den Sieg der Katalanen. Prädikat Weltklasse, Prädikat Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 1. Spieltags?
Der Spielplan

Logo UEFA Champions League UEFA Champions League Letzter Gewinner PSG
UEFA Champions League

Die Ergebnisse im Überblick

PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3
Athletic Bilbao - FC Arsenal 0:2
Real Madrid - Olympique Marseille 2:1
Juventus Turin - Borussia Dortmund 4:4
Benfica Lissabon - Qarabag Agdam 2:3
Tottenham Hotspur - FC Villarreal 1:0
Olympiakos Piräus - Pafos FC 0:0
Slavia Prag - FK Bodö/Glimt 2:2
Paris St. Germain - Atalanta Bergamo 4:0
FC Bayern - FC Chelsea 3:1
FC Liverpool - Atlético Madrid 3:2
Ajax Amsterdam - Inter Mailand 0:2
FC Brügge - AS Monaco 4:1
FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen 2:2
Manchester City - SSC Neapel 2:0
Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5:1
Sporting Lissabon - Qairat Almaty 4:1
Newcastle United - FC Barcelona 1:2

