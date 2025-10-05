150 Millionen für Rodri? | Ballett-Tänzer Wirtz

150 Millionen Euro für Rodri

Für welchen Verein Rodri in der Zukunft im Mittelfeld die Fäden ziehen wird, ist derzeit offen. Nach seiner schweren Knieverletzung hat der Ballon d‘Or-Gewinner von 2024 noch nicht wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Mit einem Angebot zur Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags zögert Manchester City daher noch. Das ruft Real Madrid auf den Plan.

Die Königlichen, die immer wieder mit dem gebürtigen Madrilenen in Verbindung gebracht werden, bereiten laut einem Bericht des ‚Daily Star‘ „einen spektakulären Angriff“ vor, um Rodri zurück nach Spanien zu lotsen. Der britischen Boulevardzeitung zufolge könnte Real mit einem Angebot über umgerechnet rund 150 Millionen Euro an die Skyblues herantreten. City-Vorsitzender Khaldoon Al-Mubarak wolle den Sechser jedoch unbedingt halten und die Vertragsgespräche daher in naher Zukunft wieder aufnehmen.

Ballett-Tänzer Wirtz

Der FC Liverpool steckt in einer Formkrise. Am gestrigen Samstag verlor der amtierende Meister 1:2 gegen den FC Chelsea und somit das dritte Spiel binnen einer Woche, dazu die Tabellenführung an den FC Arsenal. 125-Millionen-Einkauf Florian Wirtz saß dabei zunächst nur auf der Bank. Große Akzente konnte der DFB-Star im englischen Oberhaus bislang nicht setzen. In sieben Premier League-Einsätzen blieb der 22-Jährige ohne Tor und Vorlage.

Gegen Chelsea wäre Wirtz fast sein erster Scorerpunkt gelungen. Wenige Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung zur Halbzeit legte der Offensivkünstler traumhaft per Hacke zu Mohamed Salah auf, der allerdings verfehlte. Der ‚Mirror‘ sah „einen frechen, fast ballettartigen Pass“. Das ‚Liverpool Echo‘ resümierte: „Sauber und ordentlich, aber das Warten auf den richtigen Moment dauert noch an.“