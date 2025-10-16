Menü Suche
Salzburg-Kapitän Bidstrup bleibt an Bord

von Dominik Schneider
Mads Bidstrup im Jersey von RB Salzburg @Maxppp

RB Salzburg ist es gelungen, den Vertrag mit Mads Bidstrup zu verlängern. Der Kapitän des österreichischen Topklubs unterzeichnet ein neues Arbeitspapier, das bis 2029 datiert ist. Im Klub ist der 24-jährige Däne seit 2023.

FC Red Bull Salzburg
The story continues.
Derzeit laboriert Bidstrup noch an einer Oberschenkelverletzung. Zu seinen bisherigen 93 Pflichtspielen für die Salzburger werden künftig aber noch zahlreiche hinzukommen. Teile seiner fußballerischen Ausbildung verbrachte der U-Nationalspieler beim RB-Partnerklub in Leipzig. Von 2018 bis 2020 war Bidstrup für die Jugendteams der Sachsen aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
