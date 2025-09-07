Menü Suche
Gladbach verlängert mit Netz

Borussia Mönchengladbach hat offenbar den drohenden ablösefreien Abgang von Luca Netz abwenden können. Ein Abschied im kommenden Jahr ist allerdings trotz Vertragsverlängerung möglich.

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Luca Netz gegen den HSV @Maxppp

2021 hatte sich Borussia Mönchengladbach die Dienste von Luca Netz (22) gesichert. Den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag wollten die Fohlen unbedingt verlängern, der gebürtige Berliner zögerte aber. Nun sind die Parteien aber offenbar doch zusammengekommen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Linksverteidiger seinen Vertrag am Niederrhein verlängert. Das 2026 auslaufende Arbeitspapier ist nun ein Jahr länger bis 2027 gültig. Einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr konnte Sportgeschäftsführer Roland Virkus damit abwenden.

Vom Tisch ist ein Transfer nach dieser Spielzeit aber nicht. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, hat sich Netz für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel sichern können.

