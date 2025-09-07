Gladbach verlängert mit Netz

2021 hatte sich Borussia Mönchengladbach die Dienste von Luca Netz (22) gesichert. Den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag wollten die Fohlen unbedingt verlängern, der gebürtige Berliner zögerte aber. Nun sind die Parteien aber offenbar doch zusammengekommen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Linksverteidiger seinen Vertrag am Niederrhein verlängert. Das 2026 auslaufende Arbeitspapier ist nun ein Jahr länger bis 2027 gültig. Einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr konnte Sportgeschäftsführer Roland Virkus damit abwenden.

Vom Tisch ist ein Transfer nach dieser Spielzeit aber nicht. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, hat sich Netz für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel sichern können.