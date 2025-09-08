Menü Suche
Kommentar
Premier League

Palace schnappt sich Top-Talent Casey

von Lukas Weinstock - Quelle: Daily Mail | Sun
Oliver Glasner ist Cheftrainer bei Crystal Palace @Maxppp

Crystal Palace darf ein neues Toptalent in seinen Reihen begrüßen. Wie der Journalist Bobby Manzi, der unter anderem für die ‚Daily Mail‘ und die ‚Sun‘ schreibt, berichtet, haben sich die Eagles mit dem FC Arsenal auf eine Abfindungszahlung für Offensivakteur Dan Casey geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie hoch diese ausfallen wird, ist nicht bekannt. Zwar ist der 18-Jährige seit Anfang Juli vereinslos, eine Entschädigung steht den Gunners für Caseys Ausbildung aber dennoch zu. In 32 Spielen der U18 Premier League gelangen dem gebürtigen Londoner 22 Tore und eine Vorlage.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Crystal Palace
Arsenal

Weitere Infos

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Arsenal Logo FC Arsenal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert