Premier League
Palace schnappt sich Top-Talent Casey
Crystal Palace darf ein neues Toptalent in seinen Reihen begrüßen. Wie der Journalist Bobby Manzi, der unter anderem für die ‚Daily Mail‘ und die ‚Sun‘ schreibt, berichtet, haben sich die Eagles mit dem FC Arsenal auf eine Abfindungszahlung für Offensivakteur Dan Casey geeinigt.
Wie hoch diese ausfallen wird, ist nicht bekannt. Zwar ist der 18-Jährige seit Anfang Juli vereinslos, eine Entschädigung steht den Gunners für Caseys Ausbildung aber dennoch zu. In 32 Spielen der U18 Premier League gelangen dem gebürtigen Londoner 22 Tore und eine Vorlage.
