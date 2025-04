Barça: 300 Millionen für Raphinha?

Raphinha spielt eine phänomenale Saison (53 Scorerpunkte in 49 Pflichtspielen) und ist vertraglich bis 2027 gebunden, könnte den FC Barcelona im Sommer aufgrund anhaltender Liquiditätsprobleme aber trotzdem verlassen.

Zumindest soll inzwischen ein exorbitantes Angebot aus Saudi-Arabien bei der Spielerseite eingetroffen sein, mit dem man den Offensivspieler von einer Zusammenarbeit überzeugen möchte.

Die katalanische ‚Sport‘ berichtet, dass Al Hilal dem 28-Jährigen einen Kontrakt bis 2029 mit einem Jahresgehalt von 50 Millionen Euro in Aussicht stellt – in vier Jahren würde Raphinha also summa summarum 200 Millionen einstreichen.

Darüber hinaus wolle der zahlungskräftige saudische Vertreter zeitnah die Gespräche mit Barça aufnehmen, um den Transfer weiter voranzutreiben. Al Hilal soll eine Ablöse über 100 Millionen Euro vorschweben. Bleibt abzuwarten, ob der angehende spanische Meister, der Raphinha eigentlich in den eigenen Reihen halten will, bei einer dreistelligen Millionensumme nachgibt.