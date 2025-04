Barça in Finanznot: Muss der Flick-Liebling gehen?

Wettbewerbsübergreifend hat der FC Barcelona in dieser Spielzeit bereits 146 Tore erzielt. Die Offensive der Katalanen wird unter Hansi Flick europaweit gefürchtet und macht den Klub so erfolgreich. Bis zu vier Titel kann die Mannschaft in dieser Saison holen. Ein ganz wichtiger Baustein im Angriffs-System des deutschen Trainers könnte den Verein jedoch im Sommer verlassen.

Denn die finanzielle Situation der Katalanen macht es derzeit offenbar unmöglich, eine Vertragsverlängerung mit Raphina zu erzielen. Dieser steht zwar noch bis 2027 bei Barça unter Vertrag, stellt sich aber aufgrund seiner starken Saisonleistung eine Gehaltsanpassung vor. In bisher 46 Partien hat der Brasilianer 28 Tore erzielt und 22 Vorlagen geliefert und ist damit zu einem Topkandidaten für die kommende Balon D’Or-Auszeichnung aufgestiegen.

Die Verhandlungen zwischen Klub und Spieler haben vor einigen Wochen begonnen, zunächst zeigten sich die spanischen Medien zuversichtlich, dass eine schnelle Einigung gefunden wird. Diese scheint spätestens seit der erneuten Anpassung der katalanischen Gehaltsobergrenze durch La Liga jedoch außer Reichweite geraten zu sein. Nach Angaben von ‚Radio Catalunya‘ sind die Gespräche aufgrund der als übertrieben angesehenen Gehaltsforderungen des 28-Jährigen völlig zum Erliegen gekommen.

Interesse aus der Premier League

Laut dem Bericht möchte der La Liga-Tabellenführer aktuell keine XXL-Gehälter anbieten, um die finanziellen Probleme nicht unnötig zu verschärfen – die Vorstellungen des Flügelspielers seien jedoch in diesem Bereich anzusiedeln. Wie der Lokalsender offenlegt, ist Barça-Sportdirektor Deco stattdessen eher bereit, Raphina im Sommer für eine hohe Ablösesumme abzugeben.

In den vergangenen Monaten zeigten sowohl der FC Arsenal als auch der FC Chelsea Interesse an dem ehemaligen Leeds-Spieler. Demzufolge würde Barcelona gerne zwischen 80 und 90 Millionen Euro mit Raphina einnehmen. Währenddeesen hoffe Flick weiterhin auf eine Einigung, um einen seiner wichtigsten Spieler im Team zu halten, den der Coach erst vor der Saison von einem Wechsel abgehalten hatte.