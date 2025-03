Barça: Angebot für Raphinha

Der FC Barcelona forciert eine Vertragsverlängerung mit Raphinha (28). Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ liegt dem brasilianischen Außenstürmer inzwischen ein Angebot vor, seinen bis 2027 datierten Kontrakt um drei weitere Jahre zu verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verhandlungen sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden, dennoch herrsche bereits Zuversicht, eine Einigung zu finden. Raphinha, der immer wieder in Saudi-Arabien Interesse weckt, spielt mit 42 Scorerpunkten (24 Tore, 18 Assists) in 38 Pflichtspielen eine herausragende Saison.