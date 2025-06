Werder: Neue Kaderplanung unter Steffen

Der Trainerwechsel beim SV Werder Bremen hat auch Auswirkungen auf die Kaderplanung. „Horst wird die Viererkette anwenden – mit der Option, auch Dreierkette zu spielen. Das wird sicher auch vom Gegner abhängig sein“, leitet Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ ein und führt aus: „Natürlich haben wir das Thema durchgesprochen und schauen uns entsprechend auf dem Markt um und versuchen dabei, den Kader flexibel und variabel zu gestalten.“

Werder nahm den Trainerwechsel in Rekordzeit vor. Nachdem Ole Werner nicht verlängern wollte, wurde der Übungsleiter tags darauf vor die Tür gesetzt. Wiederum zwei Tage später wechselte Horst Steffen per Ausstiegsklausel von der SV Elversberg an den Osterdeich. Die Werder-Profis müssen sich entsprechend auf Veränderungen einstellen. „Es kann auch sein, dass der eine oder andere Spieler von uns dann ein anderes Positionsprofil besetzt“, so Fritz.