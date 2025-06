Atlético: Lenglet-Deal fix

Clément Lenglet wird auch in der kommenden Spielzeit für die Rojiblancos auflaufen. Wie Atlético Madrid offiziell verkündet, wechselt der 29-jährige Leihspieler fest zum Hauptstadtklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse muss Atléti für Lenglet nicht zahlen, da der 16-fache Nationalspieler zuvor seinen ursprünglich bis 2026 befristeten Vertrag beim FC Barcelona in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst hatte.

In der abgelaufenen Spielzeit war der Innenverteidiger an Madrid verliehen worden, stand in 34 Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld, und sollte daher gehalten werden. Der Klub von Trainer Diego Simeone konnte sich mit Barça jedoch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Um Gehalt zu sparen, entschieden sich die Katalanen nun jedoch für die Vertragsauflösung mit dem Abgangskandidaten. Infolgedessen war der Weg für Lenglet zu Atlético frei.