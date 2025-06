Barça knickt ein: Lenglet fest zu Atlético

Clément Lenglet bleibt Atlético Madrid erhalten. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben der FC Barcelona und der 29-Jährige den bis 2026 laufenden Kontrakt in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Einem festen Wechsel zu den Rojiblancos steht damit nichts mehr im Wege.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war der Innenverteidiger an Madrid verliehen worden und stand in 34 Pflichtspielen für Atléti auf dem Feld. Barcelona forderte bis vor kurzem eine Ablöse von zehn Millionen Euro für einen festen Verbleib von Lenglet bei seinem Leihklub. Diese Summe war den Rojiblancos zu hoch. Nun kann der Klub von Trainer Diego Simeone ablösefrei zuschlagen und soll sich mit Lenglet laut Romano bereits auf einen Kontrakt bis 2028 geeinigt haben.