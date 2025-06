Trainer-Ärger: Lewandowski tritt zurück

Robert Lewandowski (36) hat seine Laufbahn in der polnischen Nationalmannschaft vorerst für beendet erklärt. Hintergrund ist das zerrüttete Verhältnis zu Trainer Michal Probierz, erklärt der Stürmer des FC Barcelona auf Instagram: „Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlustes in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, nicht mehr in der polnischen Nationalmannschaft zu spielen, solange er Trainer ist.“

Womöglich mitentscheidend für den Lewandowski-Entschluss: Der Torjäger musste am Sonntag sein Kapitänsamt an Piotr Zielinski (31) von Inter Mailand abgeben. Lewandowski bestritt bislang 158 Länderspiele für Polen, in denen ihm 85 Tore gelangen. Ob weitere hinzukommen, ist derzeit nicht absehbar.