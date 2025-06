VfB & Bayer erhalten Darvich-Konkurrenz

Noah Darvich weckt nicht nur in der Bundesliga Interesse. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ strecken auch einige Vereine aus der Premier League die Fühler aus, darunter Manchester City. Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen haben Darvich ebenfalls auf dem Zettel. Als Ablöse wurden zuletzt drei Millionen Euro gehandelt.

Offen ist aber, ob der FC Barcelona das 18-jährige Offensivtalent in diesem Sommer überhaupt ziehen lässt. Trainer Hansi Flick will sich in der Vorbereitung noch ein genaueres Bild vom deutschen U19-Nationalspieler machen, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘. Der Ex-Freiburger, vertraglich gebunden nur noch bis 2026, ist bei Barça bislang ohne Profieinsatz und spielte zuletzt auch bei der Zweitvertretung kaum eine Rolle.