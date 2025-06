Sané-Verletzung: Gala hat vorgesorgt

Angesichts einer möglichen Verletzung von Leroy Sané bei der Klub-WM hat sich Galatasaray abgesichert. Sollte sich der Flügelspieler im Einsatz für seinen Noch-Arbeitgeber FC Bayern verletzen, ist der Istanbuler Klub laut der ‚Bild‘ durch eine spezielle Versicherung geschützt. Die würde im Verletzungsfall das Gehalt des 29-Jährigen von rund elf Millionen Euto netto bis zu dessen vollständiger Genesung übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich planen die Münchner noch mit Sané in dessen letzten Wochen beim deutschen Rekordmeister. Sportvorstand Max Eberl sagt: „Der Vertrag läuft aus, dementsprechend ist es völlig legitim und auch null Groll da. Und das zeigt jetzt auch genau, dass er sagt: Hey ich will aber diese 14 Tage noch bei euch dabei sein. Ich will hier spielen ich will diese Klub-WM zumindest starten.“ Noch ist aber unklar, wie groß Sanés Rolle beim Turnier in den USA ausfällt. Bei der Klub-WM trifft der FCB auf Auckland City (Sonntag, 18Uhr), die Boca Juniors (21. Juni) und Benfica (24. Juni).