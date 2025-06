Nmecha findet neuen Klub

Lukas Nmecha verlässt den VfL Wolfsburg und heuert beim englischen Premier League-Rückkehrer Leeds United an. Dort unterzeichnet der 26-jährige Angreifer einen Zweijahresvertrag. Der Wechsel geht ablösefrei über die Bühne, weil Nmechas Arbeitspapier in Wolfsburg Ende Juni ausläuft.

Nmecha, der 2021 für acht Millionen Euro von Manchester City zu den Wölfen gekommen war, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen. Bei 19 Liga-Einsätzen in der abgelaufenen Saison stand der Rechtsfuß lediglich dreimal in der Startformation. Dabei gelangen ihm drei Treffer.