Spektakulärer Xhaka-Tausch? | Krieg statt Klub-WM für Taremi

Thiaw für Xhaka?

Schon seit Wochen halten sich Gerüchte um einen Wechsel von Granit Xhaka (32). Der Dirigent von Bayer Leverkusen wird sowohl von Galatasaray als auch vom AC Mailand umgarnt, der sich bereits in konkreten Verhandlungen mit Spieler- und Vereinsseite befindet. Um den deutschen Vizemeister von einem Abgang seines Herzstücks zu überzeugen, hat Milan laut dem italienischen ‚Calciomercato.com‘ noch ein Ass im Ärmel.

Demzufolge könnte Innenverteidiger Malick Thiaw in ein Tauschgeschäft um Xhaka inkludiert werden. Das Interesse von Bayer am 23-Jährigen ist seit längerer Zeit verbrieft. Das könnte sich Milan nun zunutze machen. Es ist jedoch noch unklar, wie ein solches Modell in Bezug auf zusätzliche Ablösezahlungen aussehen könnte und ob Bayer überhaupt zu einem Tausch bereit wäre.

Taremi sitzt fest

Inter Mailand steigt am kommenden Mittwoch in die Klub-WM ein. In der Vorrunde treffen die Nerazzurri auf River Plate, CF Monterrey und die Urawa Red Diamonds. Der Einzug ins Achtelfinale ist Pflicht, auch wenn Inter auf einen wichtigen Mann im Sturm verzichten muss. Denn wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird Mehdi Taremi die Klub-WM verpassen.

Der Grund ist gleichermaßen schrecklich wie ungewöhnlich. Der 32-Jährige kann nicht zu seiner Mannschaft stoßen, da er im Iran festsitzt. Dieser befindet sich aktuell im Krieg mit Israel, das am Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet hatte. Folglich wurde der Luftraum bis auf Weiteres gesperrt, sodass Taremi keinen Flug in die USA bekommt. Positiv: Der Spieler befindet sich der italienischen Sportzeitung zufolge an einem sicheren Ort.