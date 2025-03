Barça: Flick hält Offensivstar von Wechsel ab

Dass Raphinha beim FC Barcelona in dieser Spielzeit richtig durchstartet, hat der brasilianische Offensivkünstler Hansi Flick zu verdanken. Das offenbarte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz am Rande des WM-Qualifikationsspiels der Selecao gegen Kolumbien (2:1): „Ich hatte im Sommer überlegt, Barcelona […] zu verlassen, weil ich mich psychisch nicht wohlfühlte. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht zu gehen. Dann rief Flick mich an und bat mich, zum Training zu kommen, bevor ich mich entscheide, weil er mit mir sprechen wollte und auf mich zähle. Das war ein Wendepunkt in meiner Entscheidung zu bleiben.“

Raphinha hatte in der Vorsaison einige Schwächephasen erlebt und galt bei den Katalanen als Abgangskandidat. „Diese Phase war sehr hektisch. Jeden Tag hörten wir, dass ich zu dem einen oder anderen Team wechseln würde. Es lief nicht so, wie es sollte […] und ich sah, wie die Leute meinen Wechsel forderten und es jeden Tag Neuigkeiten über meinen Abgang gab“, so der Flügelstürmer. Unter dem neuen Trainer wurde jedoch alles anders: „Ich habe mit meiner Frau gesprochen und ihr gesagt: Wenn dieser Mann fair ist und meine Anstrengungen im Training sieht, werde ich ihn in einer Woche für mich gewinnen und er wird es nicht bereuen. Und ich glaube, ich hatte Recht.“ In dieser Saison sammelte Raphinha bisher 47 Scorerpunkte in 42 Partien und gilt als einer der Anwärter auf die kommende Ballon d’Or-Auszeichnung.