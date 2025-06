Bardghji im Anflug auf Barça

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Roony Bardghji (19). Nach FT-Informationen haben sich die Katalanen mit dem FC Kopenhagen bereits auf eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro verständigt, zudem sichern sich die Dänen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent. Der Youngster selbst priorisiert ebenfalls den Wechsel ins Camp Nou.

Auch der FC Bayern, Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, der FC Porto und Olympique Marseille waren am Rechtsaußen, der aufgrund seines großen Talents in seiner Heimat mit Weltstar Lionel Messi (37/Inter Miami) verglichen wird, in der Vergangenheit interessiert, gehen aber voraussichtlich leer aus. Bardghji hatte nahezu die gesamte vergangene Spielzeit mit einem Kreuzbandriss verpasst. Da sein Vertrag in Kopenhagen Ende des Jahres ausläuft, fällt die Ablösesumme vergleichsweise moderat aus.